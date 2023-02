Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: PKW-Aufbrüche+Einbruch in Lagerhalle+Schmuck und Parfum erbeutet+Rollerdienstahl+Ohne Versicherungskennzeichen unterwegs+Unfallfluchten+Viele Unfälle auf der A485

Gießen: PKW durchwühlt

Unbekannte schlugen zwischen 16.50 Uhr am Mittwoch und 08.10 Uhr am Donnerstag in der Kirchstraße die Scheibe eines Ford ein. Nachdem sie den PKW durchwühlten, flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Der Schaden an dem weißen Fiesta wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Lagerhalle

In der Straße "Ursulum" in Wieseck brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Autohändlers ein. Die Diebe schlugen zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch und 09.20 Uhr am Donnerstag die Scheiben der Halle und eines Bürocontainers ein und durchsuchten mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus den Gebäuden nichts. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Grünberg: Schmuck und Parfum erbeutet

Auf Schmuck und Parfum hatten es Unbekannte in der Leidenhäuser Straße in Weitershain abgesehen. Am Donnerstag zwischen 14.00 und 18.50 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Im Gebäude durchsuchten sie einige Räume und suchten mit dem Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Grünberger Polizeistation unter 06401/7006-9143-0 entgegen.

Gießen: Roller entwendet

In der Alicenstraße schlugen am Dienstag Rollerdiebe zu. Die Diebe entwendeten zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr den schwarzen Roller vom Hof einer Arztpraxis. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Cabrio aufgebrochen

Am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 17.50 Uhr brachen Unbekannte ein in der Reichenberger Straße geparktes Cabrio auf. Sie schlugen eine Scheibe des weißen Astra ein und entwendeten einen unter dem Rücksitz verstauten Rucksack, in dem sich u. a. ein Handy sowie Karten befanden. Wer hat den Aufbruch beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Ohne sich damit auszukennen, war am Dienstag ein 19-jähriger mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Eine Streife stoppte den Scooterfahrer gegen 14.30 Uhr in der Ostanlage. Die Beamten klärten den jungen Mann über die Rechtslage auf und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Gießen: Bargeld und Jacke aus Wohnung entwendet

Mit einer Jacke und Bargeld in vierstelliger Höhe suchten Einbrecher im Wiesecker Weg das Weite. Sie brachen am Donnerstag zwischen 10.40 und 13.10 Uhr eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses auf. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Lollar: VW touchiert

Am Samstag (07.Januar) zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Kirchstraße (Höhe 33) geparkten grauen VW Touran und entfernte sich anschließend. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Rangieren Opeln touchiert

Vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Klinik in der Licher Straße touchierte ein Unbekannter am Donnerstag (02.Februar) zwischen 12.20 Uhr und 20.20 Uhr einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Astra zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Am Donnerstag (02.Februar) gegen 18.50 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau aus Fernwald in einem Daimler an der Anschlussstelle Licher Straße auf die Bundesautobahn 485 in Richtung Frankfurt. Auf der rechten Fahrspur stand aufgrund einer unfallbedingten Vollsperrung ein 57-Jähriger in einem LKW mit Anhänger. Die Daimler-Fahrerin bemerkte den stehenden LKW zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

A485/Gießen: Unfall bei Spurwechsel

Eine 18-jährige Frau aus Marburg in einem Daimler befuhr am Donnerstag (02.Februar) gegen 19.10 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 von Marburg in Richtung Langgöns. Als die Daimler-Fahrerin auf die linke Spur wechseln wollte, übersah sie offenbar den Mercedes eines 57-Jährigen, der auf der linken Fahrspur unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall drehte sich der PKW der 18-Jährigen und prallte in die Mittelschutzplanke. Die Marburgerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Fahrbahn musste zweitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag (02.Februar) gegen 11.30 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Laubach in VW die Landstraße 3137 von Lauter nach Laubach. Beim Durchfahren einer Kurve kam die VW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Am Donnerstag (02.Februar) gegen 11.40 Uhr befuhr eine 82-jährige Frau in einem VW die Kaiserstraße in Großen-Buseck in Richtung Kirchstraße. Beim Vorbeifahren touchierte die VW-Fahrerin die Außenspiegel zweier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

A485/ Gießen: Zusammenstoß führt zu Kettenreaktion

Eine 26-jährige Frau aus Rödermark und eine 62-jährige Wiesbadenerin befuhren am Donnerstag (02.Februar) gegen 17.40 Uhr nebeneinander die Bundesautobahn 485 zwischen der Anschlussstelle Schiffenberger Tal und Bergwerkswald. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Eine 22-jährige Frau aus Linden musste aufgrund des Unfalls ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein 33-jähriger Mann erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Lindenerin auf. Eine 58-jährige Frau aus Aßlar und eine 52-jährige Marburgerin bemerkten den Unfall offenbar ebenfalls zu spät. Die Aßlarerin fuhr auf den PKW der 52-Jährigen auf und beide Fahrzeuge wurden auf die Unfallstelle geschoben. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Unfallbeteiligten verletzten sich leicht bis mittelschwer und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

B49/ Gießen: Linienbus touchiert Fahrzeuge

Donnerstagnachmittag (02.Februar) gegen 16.00 Uhr beabsichtigte ein Linienbus an der Kreuzung der Bundesstraße 49 in die Grünberger Straße abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte er den Hyundai einer 32-Jährigen und den Daimler einer 69-Jährigen, die beide an der Ampel der Kreuzung standen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

