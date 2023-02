Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Vorsicht! Aktuell rufen Betrüger an

Gießen (ots)

Aktuelle Anrufe mit den Maschen Enkeltrick und Schockanruf

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Seit kurz vor 14 Uhr haben sich die Betrüger offenbar mal wieder den Landkreis Marburg Biedenkopf vorgenommen. Die Anrufe erreichten Bürgerinnen und Bürger in Marburg, Cölbe, Wetter und zwei Mal in der Gemeinde Dautpetal. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen die Masche und blieben ohne Schaden.

Bislang versuchten es die Betrüger am heutigen Tag mit der ganz typischen Variante des angeblich schweren Verkehrsunfalls des Sohnes oder der Tochter. In diesen Fällen ist es so, dass die Betrüger, sobald sich jemand auf das Gespräch einlässt, relativ schnell an angebliche Polizeibeamte oder Richter oder Staatsanwälte weitergibt und dieser dann eine Kaution zur Abwendung der Haft anbietet.

"Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft rufen an, um über solche Fälle zu berichten und um die Kaution zu "verhandeln" . Wer nicht Opfer von Betrügern am Telefon werden will, dem hilft nur das sofortige Auflegen, sobald es am Telefon um Geld oder Vermögen geht!"

Egal welche Geschichte man hört, egal ob eine schockierende Nachricht oder einfach nur die Bitte um Unterstützung für irgendwas - geht es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, sollte man das Gespräch erstmal sofort beenden.

Diese Verhaltensweise sollten innerhalb der Angehörigen immer wieder besprochen und angesprochen werden. Wer helfen möchte, kann dies ja nach einem selbst gewählten Rückruf und der entsprechenden Rückversicherung immer noch tun!"

Weitere Hinweise zu den Betrugsmaschen stehen im Internet u.a. unter www.polizei-beratung.de oder https://www.polizei.hessen.de/Schutz-Sicherheit/Rat-und-Vorsorge/Sicherheit-fuer-Senioren/

Martin Ahlich

