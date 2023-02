Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf zum Falschfahrer auf der BAB5 bei Reiskirchen

Gießen (ots)

Reiskirchen:

Wir berichteten am Sonntag gegen 14.04 Uhr über einen Falschfahrer auf der Autobahn 5 zwischen Fernwald und Reiskirchen. ( Bezug zur Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5433535)

Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Sonntagfrüh gegen 04.40 Uhr, die in Richtung Kassel unterwegs waren, aufgrund des entgegenkommenden Falschfahrers nach rechts auf den Standstreifen fahren. Zudem blendeten sie mehrfach auf, um den Fahrer des grauen Subaru zu warnen. An der Ausfahrt Fernwald wendete der 47-jährige Fahrer auf der Fahrbahn und fuhr dann in Richtung Kassel. Wenig später konnte ihn eine Streife an der Ausfahrt Reiskirchen stoppen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmern, die auf der Autobahn 5 ausweichen oder nach rechts auf den Standstreifen fahren mussten. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-0.

