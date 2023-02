Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Tatverdächtiger nach Kennzeichendiebstahl ermittelt+Unbekannte äußern sich verfassungsfeindlich+28-Jähriger erleidet Schnittverletzung+Einbrüche in Wettenberg und Linden+ Verkehrsunfälle

Hungen/Wetterau: Tatverdächtiger nach Kennzeichendiebstahl ermittelt

Die Polizei konnte nach einem Kennzeichendiebstahl im letzten Jahr mittlerweile einen 19-jährigen Tatverdächtige ermitteln. Ende Januar entwendete der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol die Nummernschilder eines in der Bellersheimer Straße geparkten Audi. Knapp elf Monate später erschien ein Zeuge mit den gestohlenen Kennzeichen bei der Polizei in Butzbach. Diese hatte er in dem Kofferraum seines kürzlich erworbenen Gebrauchtwagens gefunden. Den PKW hatte er Anfang Dezember von einer Privatperson abgekauft. Die Ermittlungen zum Verkäufer und ein Blitzerfoto führte letztendlich die Ermittler zu dem Tatverdächtigen im Alter von 19 Jahren. Er räumte die Tat ein. Neben dem Diebstahl muss er sich zudem in einem Verfahren wegen Urkundenfälschung verantworten. Offenbar hatte der Heranwachsende die Kennzeichen an sein Fahrzeug montiert und ist zusammen mit einem Freund ungebremst in die Ortschaft Nidda eingefahren. Dabei entstand das Blitzerfoto.

Buseck: Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Licher Straße in Oppenrod riefen Unbekannte Sonntagfrüh mehrmals "Sieg Heil". Ein Zeuge informierte gegen 00.30 Uhr die Polizei. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wem sind in der Licher Straße am Sonntag gegen 00.30 Uhr eine drei bis vierköpfige Gruppe aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: 28-Jähriger mit Schnittverletzung in Klinik

Mit einer Schnittverletzung kam ein 28-Jähriger am Sonntag mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Mann war mit Bekannten gegen 02.30 Uhr zum Rauchen vor einer Bar in der Straße "An der Alten Post". Ein 30-Jährige kam zur Gruppe hinzu, stach plötzlich mit einem Messer in den Hüftbereich des 28-Jähriger und flüchtete in Richtung Bahnhofsstraße. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Bundespolizei den Tatverdächtigen festnehmen. Sie stellten bei dem alkoholisierten Mann ein Messer sicher. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache kam er zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Wettenberg: Einbruch in Wißmar

In der Straße "Hinter dem Hof" in Wißmar war ein Einbrecher in einem Einfamilienhaus am Werk. Am Sonntag gegen 20.10 Uhr brach er ein Kellerfenster auf. Über den Keller wollte der Unbekannte dann ins Erdgeschoss. Ein Bewohner bemerkte den Einbrecher und informierte die Polizei. Der dunkel gekleidete Dieb flüchtete ohne Beute. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: Einbrecher stehlen Lutscher und Glühwein

Mit mehreren Lutschern und Glühwein flüchteten Diebe nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Leihgestern. Die Unbekannten traten zwischen 23.00 Uhr am Samstag und 09.20 Uhr am Sonntag eine Glasscheibe ein und stiegen ins Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kennzeichen entwendet

Auf das vordere Nummerschild eines BMW hatte es ein Kennzeichendieb in der Konstantinbader Straße abgesehen. Der Unbekannte montierte es zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 11.00 Uhr am Samstag von dem schwarzen 3er ab. Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Drogentest reagiert positiv

Der Drogentest bei einem E-Scooter-Fahrer reagierte bei einer Kontrolle in der Rodheimer Straße positiv auf THC. Eine Streife stoppte den 20-Jährigen am Sonntag gegen 01.40 Uhr. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte er wieder gehen.

Gießen: Fahrzeuge in der Grünberger Straße beschädigt

In der Grünberger Straße beschädigten Unbekannte am vergangenem Wochenende mindestens fünf geparkte Fahrzeuge. Ein Anwohner meldete am Samstag gegen 22.00 Uhr eine Personengruppe, die möglicherweise Außenspiegel beschädigten. Die Ermittlungen führten zu einem 24-Jährigen aus Gießen und dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mit Reizstoff im Fahrstuhl gesprüht

Ein 15-jähriger Jugendlicher sprühte Freitagabend in einem Fahrstuhl in der Galerie Neustädter Tor offenbar mit Reizgas. Als zwei Frauen im Alter von 35 und 55 Jahren den Fahrstuhl nutzen wollten, erlitten sie eine Reizung der Augen und Atemwege. Nachdem die Beamten in der Nähe eine Gruppe Jugendlicher kontrollierten, führten die Ermittlungen zu dem 15-jährigen Tatverdächtigen. Sie leiteten gegen ihn ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 37-jähriger Mann in einem VW und ein bislang Unbekannter in einem silberfarbenen VW Touran befuhren am Mittwoch (04.Januar) gegen 18.20 Uhr hintereinander die Paul-Schneider-Straße in Richtung Carlo-Mierendorff-Straße. Aus unbekannten Gründen fuhr der Unbekannte auf den VW des 37-Jährigen auf und entfernte sich anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Skoda touchiert

Am Montag (30.Januar) zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Carl-Franz-Straße geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem grauen Fabia zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Mercedes gestreift

Ein bislang Unbekannter befuhr am Samstagabend (04.Februar) gegen 21.10 Uhr die Konstantinbader Straße. Da es keine Wendemöglichkeit gibt, fuhr der Unbekannte rückwärts in Richtung Troppauer Straße und touchierte dabei eine geparkte silberfarbene Mercedes A-Klasse. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Rangieren Fassade beschädigt

Am Samstag (04.Februar) zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr befuhr ein Unbekannter die Fußgängerzone des Berliner Platzes. Aufgrund einer Baustelle, wendete der Unbekannte und beschädigte die Hausfassade. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen LKW. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz Daimler beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht von Donnerstag (02.Februar) auf einem Parkplatz am Ludwigsplatz. Vermutlich mit einer Anhängerkupplung beschädigte der Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr die schwarze V-Klasse an der hinteren Stoßstange und Heckklappe und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: BMW in Parkhaus touchiert

Vermutlich beim Ausparken am Samstag (04.Februar) zwischen 11.45 Uhr und 14.50 Uhr touchierte ein Unbekannter in einem Parkhaus in der Neustadt einen auf der ersten Ebene geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 5er BMW zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Bei Parkmanöver Ford touchiert

Nur 15 Minuten parkte ein Ford am Donnerstag (02.Februar) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ludwig-Seiboldt-Straße. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr den geparkten weißen Transit Courier auf der Beifahrerseite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Lollar: Auf Parkplatz Seat touchiert

Offenbar beim Ein- bzw. Aussteigen touchierte am Samstag (04.Februar) ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Rothweg" einen geparkten schwarzen Seat Leon an der hinteren Beifahrertür. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: In Tiefgarage Mercedes beschädigt

Am Freitag (03.Februar) zwischen 16.20 Uhr und 19.55 Uhr beschädigte ein Unbekannter in einer Tiefgarage am Berliner Platz einen geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen C180 zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: LKW touchiert Kleinwagen

Ein 39-jähriger Mann in einem LKW befuhr am Freitag (03.Februar) gegen 9.30 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Bismarckstraße beabsichtigte der LKW-Fahrer im Bereich einer Baustelle nach links abzubiegen. Aufgrund einer scharfen Kurve scherte er aus und touchierte dabei einen bislang unbekannten Kleinwagen, der nach rechts abbiegen wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Aussteigen Tür beschädigt

Zwischen Donnerstag (02.Februar) 18.00 Uhr und Freitag (03.Februar) 8.30 Uhr parkte eine 26-jährige Frau in einem Opel auf einem Parkplatz in der Eichgärtenallee. Beim Öffnen der Beifahrertür beschädigte die 26-Jährige einen neben dem Opel geparkten PKW eines 31-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

A5/Reiskirchen: Alkoholisiert unterwegs

Sonntagnacht (05.Februar) gegen 4.15 Uhr wollte ein 35-jähriger Mann in einem Ford von der Bundesstraße 49 kommend auf die Bundesautobahn 5 bei Reiskirchen in Richtung Frankfurt auffahren. Auf dem Zubringer lenkte der Ford-Fahrer nach rechts, fuhr geradeaus über die beiden Fahrbahntrenner, weiter auf die Gegenspur und in den Grünstreifen. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Die alarmierten Polizeibeamte bemerkten Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,44 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

