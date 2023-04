Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Unbekannte werfen 28-Jährigem Flasche an den Kopf

Böblingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am späten Samstagabend (22.04.2023) in der Schönbuchbahn einen 28-jährigen Reisenden ins Gesicht geschlagen und ihn mit einer Flasche beworfen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die drei Männer beim Halt der Bahn am Bahnhof Böblingen gegen 23:30 Uhr zunächst in verbale Streitigkeiten, nachdem der 28-Jährige die beiden Unbekannten offenbar darum bat, die Musik leiser zu drehen. Daraufhin soll einer der beiden mutmaßlichen Täter dem Reisenden eine Flasche an den Kopf geworfen haben. Anschließend schlugen die zwei Unbekannten den 28-Jährigen nach jetzigem Kenntnisstand mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf. Nachdem zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihnen durch alarmierte Kräfte der Landespolizei verlief ergebnislos. Ein mutmaßlicher Täter wird als etwa 180cm groß mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen schwarz-goldenen Jogginganzug getragen haben. Bei seinem Begleiter handelt es sich offenbar um einen 175cm großen, schwarz bekleideten Mann mit einer Zahnspange und schwarzen kurzen Haaren. Durch den Vorfall wurde der 28-Jährige jetzigen Informationen zufolge im Bereich des Kopfes leicht verletzt und sein Hemd und T-Shirt zerrissen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell