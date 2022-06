POL-KN: (Radolfzell) Alarm löst Polizeieinsatz am Berufsschulzentrum aus (22.06.2022)

Oberndorf-Lindenhof (ots) - Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Kolpingstraße ereignet. Auf der Baustelle eines Wohngebäudes hat ein 58 Jahre alter Arbeiter Kanthölzer zugesägt und ist dabei mit einer Hand an das rotierende Sägeblatt gekommen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an den Fingern und an der Hand. Der Verletzte kam mit ...

