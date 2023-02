Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kaminbrand von Feuerwehr gelöscht

Fischbach (ots)

Am Mittwoch, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Brandherd in einer Wand eines Wohnhauses in der Dahner Straße. Um an den glühenden Balken zu gelangen, musste die Feuerwehr einen Teil der Wand öffnen. Vermutlich wurde die Glut durch das Kaminrohr verursacht. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz. Das THW Landau mit 3 Kräften, das THW Hauenstein mit 2 Kräften, zwei Rettungswagen und der Schornsteinfeger waren ebenfalls vor Ort.

