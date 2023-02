Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Flüchtiger Fahrer gefasst

Winterbach (ots)

Am Faschingsdienstag gegen 19:58 Uhr wurden Anwohner der Landstuhler Straße in Winterbach durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie mussten feststellen, dass ein Nissan und ein Opel erheblich beschädigt wurden, von dem Unfallverursacher blieben nur Teile eines BMW zurück. Durch Hinweise eines Taxifahrers konnte die Fluchtrichtung eingegrenzt werden. In Schmitshausen konnte der ebenfalls erheblich beschädigte BMW des Verursachers parkend aufgefunden und der aus dem Landkreis stammende 67-jährige Fahrer des BMW ermittelt werden. Mit einem Atemalkoholwert von 1,57 Promille wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 36.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell