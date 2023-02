Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - "Volkssport" Unfallflucht - erneut vier Fälle zur Anzeige gebracht

Zweibrücken (ots)

Mit welcher Selbstverständlichkeit sich viele Unfallverursacher ihrer Verantwortung entziehen und Dritte die Zeche für ihre eigenen Fahrfehler bezahlen lassen, wurde am 21. Februar wieder deutlich, als insgesamt vier Fälle von Unfallflucht mit einem Fremdschaden von zusammen viereinhalb Tausend Euro zur Anzeige gebracht wurden.

Verkehrsunfallflucht, Fall 1

Zeit: 20.02.2023, 08:00 Uhr - 08:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bitscher Straße 71 a. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in Fahrtrichtung Rimschweiler am rechten Fahrbahnrand geparkten goldfarbenen Hyundai-Tucson und entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Rimschweiler vom Unfallort, obwohl er Fremdschaden von ca. 500 Euro verursacht hatte.

Verkehrsunfallflucht, Fall 2

Zeit: 19.02.2023, 17:00 Uhr - 21.02.2023, 21:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Bismarckstraße 6 a. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen weißen Seat Ibiza, der im frei zugänglichen Hinterhof des Anwesens ordnungsgemäß geparkt war, vermutlich beim Rangieren am rechten vorderen Stoßfängereck. Nach dem Anstoß entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von ca. 1.000 Euro angerichtet hatte. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um größeres Kfz mit Aufbau handeln, da es durch den Anstoß eine fast senkrecht verlaufende Knickkante am Seat verursacht hat.

Verkehrsunfallflucht, Fall 3

Zeit: 21.02.2023, 08:00 Uhr - 11:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße 94 a. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannte Weise ein vor dem Anwesen geparktes, in der Grundfarbe weiß gehaltenes und mit einer Weltkarte an den Fahrzeugseiten versehenes Wohnmobil. Obwohl er an der rechten Fahrzeugseite Fremdschaden von ca. 2.000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er könnte ein braunes Fahrzeug gesteuert haben, wie Fremdlackreste am Wohnmobil vermuten lassen.

Verkehrsunfallflucht, Fall 4

Zeit: 21.02.2023, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Friedrich-Ebert-Straße 10. SV: Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Parkvorgang einen weißen Dodge-Caliber, der auf dem Firmenparkplatz eines Discounters in Zweibrücken-Bubenhausen abgestellt war, an der vorderen rechten Fahrzeugtür. Nach dem Unfall, bei dem er einen Fremdschaden von ca. 1.000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des 33-jährigen Verursachers am beschädigten Pkw, so dass diese Unfallflucht aufgeklärt werden konnte.

Zu den Unfallfluchten 1, 2 und 3 sucht die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) Augenzeugen. |pizw

