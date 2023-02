Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Hundewelpen im Kofferraum entdeckt - Polizei ermittelt

Teterow/ Kuchelmiß (ots)

Ein Fahrzeug mit drei Hundewelpen im Kofferraum kontrollierte die Autobahnpolizei in Linstow. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am heutigen Vormittag, gegen 10:30 Uhr, bei der Polizei und teilte einen verdächtigen PKW in Kuchelmiß mit. Dieses Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Beamten als Liegenbleiber, kurz vor der Landesgrenze nach Brandenburg auf der Autobahn 19, angetroffen werden. In einem Karton im Kofferraum wurden drei Hundewelpen im Alter von neun Wochen entdeckt. Der 30-jährige somalische Fahrzeugführer konnte die erforderlichen Papiere für die Welpen nicht vorlegen. Daraufhin wurden das Veterinäramt und eine Amtstierärztin informiert. Die Hundewelpen wurden in das Tierheim nach Malchow gebracht und im Anschluss durch das Veterinäramt übernommen. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die noch andauernden Ermittlungen, u.a. wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, werden zur Zeit noch geführt und dann durch die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell