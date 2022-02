Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unzählige Sachbeschädigungen an PKW in Worms Neuhausen und der Wormser Innenstadt

Worms, Innenstadt/Neuhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in mehreren Straßenzügen in Worms eine Vielzahl von PKW beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand 35 Fahrzeuge an den Außenspiegeln beschädigt. Der Sachschaden kann derzeit aufgrund des Ausmaßes nicht beziffert werden. Bei den bislang bekannten, betroffenen Straßenzügen handelt es sich um die Bebelstraße, Von-Steuben-Straße, Würdtweinstraße, Holderbaumstraße, Noltzstraße, Theodor-Heuss-Straße, Kurfürstenstraße, Cornelius-Heyl-Straße und die Bauhofgasse. An den offensichtlich betroffenen Fahrzeugen wurden Schadensnotizen seitens der Polizei Worms hinterlassen. Sollte auch Ihr Fahrzeug betroffen sein, wenden Sie sich bitten an die Polizei in Worms. Ebenso nimmt diese Hinweise zur Straftat entgegen.

