BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte attackieren 25-Jährigen

Bad Cannstatt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.04.2023) attackierten zwei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen im Bad Cannstatter Bahnhof und verletzten ihn dabei schwer. Gegen 23:20 Uhr betraten die beiden bislang unbekannten Täter zunächst ein Schnellrestaurant im Bahnhof Bad Cannstatt und belästigten dort wohl die in der Lokalität befindlichen Kunden. Offenbar ohne ersichtlichen Grund sollen die zwei Männer dann plötzlich auf einen 25-Jährigen eingeschlagen und auf den zu Boden gegangenen Mann eingetreten haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Bundespolizei flohen die beiden Täter in bislang unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von den Einsatzkräften versorgt und musste aufgrund seiner Verletzungen im Kopfbereich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

