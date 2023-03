Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unbekannte stehlen Tresor

Ulm (ots)

Ungebetenen Besuch hat ein Verein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erhalten. Einbrecher machten sich an einem Gebäude in der Wilhelm-Schussen-Straße in Bad Schussenried zu schaffen und drangen über ein Fenster in das Haus ein. Ziel der Diebe war ein kleiner Tresor, welcher sich in den Räumlichkeiten eines Vereines befand. Dieser wurde entwendet. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verdächtiges im Bereich der Wilhelm-Schussen-Straße wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Schussenried unter der Telefonnummer 07583/942020.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer v.D. (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de (0475700)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell