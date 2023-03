Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern A 81

Kreis Rottweil) Auffahrunfall auf der Autobahn (02.03.2023)

Zimmern o.R. (ots)

Einen Unfall mit einem Leichtverletzten und zwei Totalschäden hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil verursacht. Ein 36-jähriger Opel Corsa-Fahrer prallte auf einen vor ihm fahrenden Seat Ibiza eines 31-Jährigen. Der Seat geriet dadurch ins Schleudern, prallte rechts gegen eine Leitplanke und kam wieder auf den Fahrstreifen zum Stehen. Auch der Unfallverursacher verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte mehrfach gegen die Mittelleitplanke, bevor das Auto auf dem linken Fahrstreifen zum Halten kam. Dabei zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu, die er in einem Krankenhaus behandeln ließ. Den Schaden an den beiden älteren Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 6.000 Euro, den Schaden an der Leitplanke auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell