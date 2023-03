Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Irndorf

Kreis Tuttlingen) Illegal Altreifen entsorgt (02.03.2023)

Irndorf (ots)

In der freien Natur ihren Müll entsorgt haben Umweltsünder in einem Waldstück der Gemeinde Irndorf. Zeugen entdeckten insgesamt 18 Altreifen, die Unbekannte auf einem Waldweg entsorgt hatten. Wer Hinweise auf die Müllfrevler geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Mühlheim, Telefon 07463 9961-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell