POL-KN: (Steißlingen - Wahlwies, K 6117, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall fordert rund 9000 Euro Schaden

Spaichingen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein kirchliches Gebäude in der Angerstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 6.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher unberechtigt Zutritt in das Gebäude. Im Innern hebelten sie mehrere Türen auf, durchsuchten die Zimmer und ...

