Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Außenspiegel eines VW Up! beschädigt - Zeuge gesucht (22.02.2023)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche hat ein unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines VW Up! beschädigt. Das Auto war auf der Neuhauser Straße auf der Höhe Hausnummer 136 abgestellt. Am Donnerstag in dieser Woche fand der geschädigte Autobesitzer ein handgeschriebenes Papierblatt unter dem Scheibenwischer des Autos fest, auf dem ein Unbekannter Angaben zu der Beschädigung am Außenspiegel geschrieben hatte. Die Polizei bittet nun den unbekannten Verfasser des Briefes und Zeugen des Unfalls, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

