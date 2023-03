Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt (02.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 61-jähriger Fahrer eines Suzuki SX 4 hat sich bei einem Auffahrunfall, der am Donnerstag gegen 15 Uhr, auf dem Nordring Villingen passiert ist, leichte Verletzungen zugezogen. Ein 65- jähriger Fahrer eines Audi A 4 fuhr in Richtung Villingen-Mitte und wollte an einer Kreuzung nach rechts in Richtung Nordstetten abbiegen. Dabei reagierte er zu spät, als der vor ihm fahrende Suzukifahrer abbremste und fuhr auf. Der Leichtverletzte kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro. Beide Autos mussten ein Abschleppdienst abholen.

