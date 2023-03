Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mehrere Unfallfluchten im Schwarzwald-Baar-Kreis

Polizei sucht Zeugen (01./02.03.2023)

(Villingen-Schwenningen / Tuningen) (ots)

Mehrere beschädigte Autos haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag bei verschiedenen Verkehrsunfällen zurückgelassen.

In Tuningen beschädigte am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ein Unbekannter einen in der Straße "Auf dem Platz" geparktes Auto. Der Wagen war auf einem Parkplatz vor einer Sparkasse geparkt. Der Unfallverursacher streifte ihn an der hinteren linken Tür und flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro.

Am Donnerstag beschädigte ein Autofahrer zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr in Villingen in der Weiherstraße, Höhe des Finanzamtes, einen geparkten Porsche Macan im Frontbereich. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Ebenfalls am Donnerstag hinterließ ein flüchtiger Autofahrer bei einem Unfall in Schwenningen rund 1.000 Euro Blechschaden. Der Unbekannte streifte gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Arminstraße ein geparktes Auto.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Unfallverursachern machen können, sich bei ihr zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell