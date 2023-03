POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto angefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Villingen-Schwenningen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr ist es zu einem Brand in der Oderstraße gekommen. Ein zwischen zwei Reihenwohnhäusern stehender Holzschuppen geriet in Brand. Das Feuer breitete sich aus und griff auf eine Garage über. Rettungskräfte evakuierten elf Bewohner der angrenzenden Häuser da die Gefahr bestand, dass das Feuer noch ...

