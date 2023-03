Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen) Abbiegeunfall fordert drei Verletzte (01.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit drei Verletzten verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Mühlbachstraße, Höhe Einmündung der Auffahrt zur Bundesstraße 27. Ein aus Richtung Schwenningen kommender 55-jähriger VW Bora-Fahrer bog an der Einmündung nach links ab und stieß mit einem entgegenkommenden 45-Jährigen mit einem Renault Captur zusammen. Der Renault prallte dann gegen einen VW UP! einer 60-Jährigen, die hinter dem VW wartete. Der Unfallverursacher und eine Mitfahrerin erlitten, wie auch der Fahrer des Renault Captur, schwere Verletzungen. Alle drei Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrerin des stehenden VW UP! blieb unverletzt. An den drei Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell