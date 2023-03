Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Große Scheiben an der Talwiesenhalle in Rielasingen absichtlich beschädigt - 15000 Euro Sachschaden

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Wie der Polizei jetzt erst durch eine schriftliche Anzeige bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 19.02., bis Dienstag, 21.02., an der Talwiesenhalle in Rielasingen zwei große Scheiben beschädigt. Die beiden Scheiben wiesen gesplitterte Löcher auf, die möglicherweise durch einen Steinwurf oder auch durch ein sonstiges Wurfgeschoss verursacht worden sein könnten. Durch die Tat entstand an der Halle Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rielasingen-Worblingen (07731 917036) entgegen.

