Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Gebäude eines Imbissgeschäftes

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in das Gebäude des Imbissgeschäftes "Hahn im Korb" in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Über eine zuvor aufgedrückte Glasscheibe gelangten die Täter in das Gebäude und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Neben mehreren Kisten entwendeten die Eindringlinge auch Hähnchenspieße mit bereits gegrillten Hähnchen. Für den Abtransport dürften die Täter ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Immendingen (07462 9464-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell