Konstanz (ots) - Eine 15-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, im Bereich des Kreisverkehrs Brauneggerstraße und Gartenstraße leichte Verletzungen zugezogen. In dem Kreisverkehr kam es zu einer Kollision zwischen der Radlerin und dem Wagen eines 74-jährigen Mercedes-Fahrers. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 15-Jährige zur weiteren Behandlung in die Klinik. ...

mehr