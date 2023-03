Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Beim Zurücksetzen mit einem Sattelzug-Lastwagen Auto übersehen

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Beim Rangieren und Zurücksetzen mit einem Sattelzug-Lastwagen auf der Gießstraße hat ein 54-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, einen hinter dem Sattelauflieger stehenden Toyota übersehen und so einen Unfall und rund 7000 Euro Sachschaden verursacht. An dem Toyota wurde die komplette Beifahrerseite eingedrückt. Glücklicherweise blieb die 75-jährige Toyota-Fahrerin unverletzt.

