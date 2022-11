POL-HAM: Nach Unfallflucht: Führerschein von 34-jährigem Ford-Fahrer beschlagnahmt

Hamm-Herringen (ots) - Auf der Dortmunder Straße kurz vor dem Kreuzungsbereich Am Tibaum, kam es am Donnerstag, 10. November, zu einem Verkehrsunfall - drei Personen wurden leicht verletzt. Ein 88-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem Mazda gegen 6.10 Uhr die Dortmunder Straße in Richtung Westen. Auf Höhe der Ampel fuhr er auf den dort haltenden Audi eines 45-jährigen Mannes aus Hamm auf. Durch den Zusammenstoß ...

mehr