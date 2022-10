POL-PDLD: Landau- Versuchter Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

Wörth am Rhein (ots) - Am Samstag, den 15.10.2022, gegen 06:20 Uhr, befuhr ein italienischer Sattelzugfahrer die B 9 von Germersheim in Richtung BAB 65. Am Zubringer zur BAB 65 verlor der Lkw-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte auf der Fahrbahn um und blockierte diese damit komplett. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, wurde jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem mit 12 Tonnen ...

