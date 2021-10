Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Nachtzug

Eimeldingen (ots)

Die Reise eines 40-Jährigen mit einem Nachtzug endete vorübergehend in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann wurde mit einem Haftbefehl gesucht.

Am Dienstagmorgen kontrollierte eine Streife des Zoll einen Nachtzug von Freiburg nach Basel. Auf Höhe Eimeldingen kontrollierten sie einen 40-Jährigen. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass ein Haftbefehl vorliegt. Wegen einem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz war der 40-Jährige 2019 zu einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro verurteilt worden. Von dieser Strafe war noch ein Betrag von 7920 Euro ersatzweise 99 Tage Freiheitsstrafe zu vollstrecken. Am Badischen Bahnhof wurde der Gesuchte an die Bundespolizei übergeben. Da der 40-Jährige den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen und durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell