Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schleuser in Weil am Rhein aufgeflogen

Weil am Rhein (ots)

Drei Minderjährige Mädchen ohne Ausweise sind bei einer illegalen Schleusung in Weil am Rhein entdeckt worden. Der mutmaßliche Schleuser muss sich nun wegen des Vorwurfs der Einschleusung von Ausländern verantworten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 27-jährige eritreische Staatsangehörige wurde am Freitagnachmittag (22.10.2021) in Weil am Rhein - Friedlingen, durch eine Streife der Bundeszollverwaltung kontrolliert. Neben dem 27-Jährigen der das Fahrzeug fuhr, wurden im Fahrgastraum noch drei aus Eritrea stammenden 16-jährige Mädchen angetroffen. Da diese keine Ausweisdokumente vorlegen konnten, wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizei verständigt. Eine Überprüfung des in Luxemburg wohnhaften Mannes ergab, dass er in Deutschland kein Unbekannter ist. Zur Durchsetzung eines Fahrverbotes war seine Fahrerlaubnis im polizeilichen Fahndungsbestand zur Sicherstellung ausgeschrieben. Durch die Bundespolizei wurde gegen den 27-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Fahrerlaubnis wurde zudem einbehalten. Die drei geschleusten Minderjährigen wurden wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise nach Deutschland ebenfalls zur Anzeige gebracht. Sie gaben übereinstimmend an, in die Niederlande reisen zu wollen, um dort Verwandte zu besuchen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die drei jungen Frauen dem zuständigen Jungendamt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell