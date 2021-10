Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschen Papieren im Fernzug unterwegs

Basel (ots)

Mit gefälschten Dokumenten versuchte ein 29-Jähriger mit dem Fernzug von Deutschland nach Italien zu reisen. An der deutsch-schweizerischen Grenze beendete die Bundespolizei die Reise. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.

Am Mittwochmittag (20.10.2021) wurde der 29-jährige türkische Staatsangehörige in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel, von der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) aus deutscher Bundespolizei und Eidgenössischer Zollverwaltung, kontrolliert. Als Ziel gab der Mann an, nach Rom reisen zu wollen. Zur Kontrolle legte er einen türkischen Reisepass sowie einen Aufenthaltstitel aus Italien vor. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente stellte die Streife Fälschungsmerkmale an beiden Dokumenten fest. Bei der Durchsuchung konnte zudem noch eine falsche türkische Identitätskarte aufgefunden werden. Die Reise endete zunächst auf dem Revier der Bundespolizei, wo der Mann erkennungsdienstlich behandelt wurde. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige kein Unbekannter in Deutschland war. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubtem Aufenthaltes in Deutschland eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro wurde einbehalten, zudem wurden die falschen Dokumente sichergestellt.

