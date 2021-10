Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter am Hauptbahnhof festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 41-Jähriger, der mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, konnte durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Montagnachmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 41-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Bei der Überprüfung des türkischen Staatsangehörigen stellten die Kräfte einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn fest. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde der 41-Jährige durch die hessische Justiz gesucht. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach Vorführung beim Gericht wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell