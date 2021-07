Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Fahrzeugbrand am Exerzierplatz

Mannheim-Käfertal (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 17.00 Uhr geriet - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts - ein Ford während der Fahrt auf der Friedrich-Ebert-Straße in Brand. Das Feuer brach im Motorraum aus. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem rechten Fahrstreifen stoppen und flüchtete sich mit seiner Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Beide blieben glücklicherweise unverletzt. Das zurückgelassene Fahrzeug brannte jedoch völlig aus. Es kam zu Knallgeräuschen und umherfliegenden Fahrzeugteilen. Aus diesem Grund musste die inzwischen hinzugerufene Polizeistreife die Friedrich-Ebert-Straße kurzzeitig voll sperren. Mittels Lautsprecherdurchsagen wurden außerdem Anwohner zu ihrer Sicherheit aufgefordert in ihren Wohnungen zu bleiben und aufgrund der starken Rauchentwicklung die Fenster zu schließen. Durch den eintreffenden Löschzug der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund der Straßensperrung für die Dauer des Einsatzes und die Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

