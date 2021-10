Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei findet falschen Ausweis in Schuh

Bad Krozingen (ots)

Ein gefälschtes Dokument legte ein 23-Jähriger einer Streife der Bundespolizei zur Kontrolle vor. Für den Notfall versteckte er noch einen zweiten Ausweis im Schuh den die Bundespolizei ebenfalls fand, auch dieser war gefälscht. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann.

Am Freitagnachmittag (22.10.2021) wurde im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung ein 23-jähriger iranischer Staatsangehöriger in einem Fernzug, auf Höhe Bad Krozingen, durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann der von der Schweiz nach Deutschland einreiste, legte zur Kontrolle einen ungarischen Reisepass vor. Bei genauer Inaugenscheinnahme stellte die Streife Fälschungsmerkmale am vorgelegten Ausweisdokument fest. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte zudem noch eine falsche rumänische Identitätskarte unter der Einlegesohle im Schuh des Mannes aufgefunden werden. Die Reise endete zunächst auf dem Revier der Freiburger Bundespolizei, wo der 23-Jährige seine wahre Identität preisgab. Wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden die falschen Dokumente als Beweismittel sichergestellt. Da der Mann auf der Polizeidienststelle um Asyl nachsuchte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.

