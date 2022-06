POL-AUR: Aurich/Kirchdorf - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Gefährliche Körperverletzung In einer Spielothek in Aurich kam es am Mittwochabend zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Männer im Alter von 32 und 43 Jahren gegen 20.50 Uhr in der Spielothek an der Großen Mühlenwallstraße in eine Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf verletzte der 43-jährige mutmaßliche Täter ...

mehr