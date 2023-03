Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparkten BMW in der Weimarstraße angefahren und anschließend geflüchtet

Tuttlingen (ots)

Möglicherweise beim Einparken in eine Parklücke auf der Weimarstraße Ecke Gartenstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, gegen einen dort abgestellten BMW des Typs M 240 gefahren. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An dem hochwertigen BMW entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

