Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) E-Scooter gestohlen

Zeugen gesucht (01.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Wasenstraße zugeschlagen. Der Unbekannte stahl einen E-Scooter der Marke "Zamelux Green", der unverschlossen vor einem Einkaufsmarkt abgestellt war. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen "555 BOR" hat einen Zeitwert von rund 500 Euro. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

