Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall (02.03.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Zweiradfahrerin am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Karlstraße. Eine 17-jährige bog mit einem 125 ccm Motorrad in die Straße "Grünallee" ab. Dabei rutschte ihr das Hinterrad auf einem Schachtdeckel weg und die junge Frau stürzte, wobei sie sich leichte Verletzungen am Knie zuzog. Ihr Motorrad bleib trotz Beschädigungen in Höhe von rund 1.000 Euro fahrbereit.

