Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brand in der Oderstraße

Polizei evakuiert Anwohner (02.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr ist es zu einem Brand in der Oderstraße gekommen. Ein zwischen zwei Reihenwohnhäusern stehender Holzschuppen geriet in Brand. Das Feuer breitete sich aus und griff auf eine Garage über. Rettungskräfte evakuierten elf Bewohner der angrenzenden Häuser da die Gefahr bestand, dass das Feuer noch auf die Wohngebäude übergreift. Dies konnten die rund 30 Helfer der Feuerwehr jedoch verhindern. Es gelang ihnen, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. An der Garage und den Außenfassaden von zwei Häusern entstand erheblicher Schaden, den die Polizei auf insgesamt rund 400.000 Euro schätzte. Die Bewohner eines Reihenhauses konnten das Gebäude wieder beziehen, das zweite Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei Villingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

