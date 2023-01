FW-EN: Ruhiger Jahreswechsel für die Herdecker Feuerwehr

Herdecke (ots) - Ein Wohnungsbrand mit gefährdeten Personen wurde der Freiw. Feuerwehr am Donnerstag gegen 20:44 Uhr aus der Straße Rostesiepen gemeldet. Laut Meldung sollte es in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung im 1. Obergeschoss brennen. Zudem sollte sich in der Brandwohnung eine bewusstlose Person ...

mehr