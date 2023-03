Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen - Singen, L 191) Unfall mit einer leicht verletzten Person und 10000 Euro Schaden - Polizei sucht nachträglich Zeugen

Mühlhausen-Ehingen - Singen, L 191, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Dienstag, 28.02., gegen 07.20 Uhr, auf der Landesstraße 191 zwischen der Anschlussstelle Mühlhausen / L 191 und der Anschlussstelle der L 191 zur A 81 ereignet hat und der erst nachträglich gemeldet wurde, sucht die Polizei Unfallzeugen.

Nach Schilderung zweier Unfallbeteiligter fuhren am Dienstagmorgen ein 25-Jähriger mit einem Toyota Corolla auf dem rechten Fahrstreifen der dort zweispurig Richtung Singen verlaufenden L 191; zeitgleich ein 75-Jähriger mit einem BWM X3 neben dem Toyota auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Singen. Als sich die beiden Autos der Anschlussstelle Mühlhausen / L 191 näherten, benutzte ein unbekannter Autofahrer von Mühlhausen kommend die Auffahrt zur L 191, um ebenfalls Richtung Singen zu fahren. Ohne auf den von hinten nahenden Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte von der Auffahrt auf den rechten Fahrstreifen der L 191. Bei den notwendigen Ausweichmanövern des Toyota-Fahrers und des BMW-Fahrers nach links kam es zur Kollision zwischen dem Toyota und dem BMW sowie zwischen dem BMW und den Mittelschutzplanken. Zu einer Berührung mit dem Unbekannten, der seine Fahrt ohne anzuhalten Richtung Singen fortsetzte, war es nicht gekommen. Bei dem Unfall zog sich der BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen und dem Toyota entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10000 Euro.

Zu dem Unfall und insbesondere zu dem unbekannten Autofahrer, welcher den Unfall verursacht hat, sucht die Polizei Zeugen. Möglicherweise haben andere Verkehrsteilnehmer den Unfall am Dienstagmorgen beobachtet und können Angaben machen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel.: 07733 9409-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell