POL-PDMT: Nistertal - 19-jähriger überschlägt sich mit Pkw mehrfach

Siershahn (ots) - Am Montag, den 21.11.2022 zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr, wurde ein in einer Parkbucht in der Overbergstraße abgestellter Pkw Opel Grandland durch unbekannte Täter beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die Türen auf der Fahrerseite zerkratzt, unter anderem wurde das Wort "Hurensohn" hinein gekratzt. Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise in dieser Sache unter 02602-92260. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

