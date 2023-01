Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Polizeibeamte in den Ruhestand verabschiedet

Trier (ots)

Mit dem Ende des Jahres 2022 endete für die Polizeihauptkommissare Joachim Billen und Uwe Sachs auch Zeit im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Der stellvertretende Behördenleiter des Polizeipräsidiums Trier, Frank Gautsche, verabschiedete beide am 29. Dezember in den Ruhestand.

Joachim Billen trat im Oktober 1983 in den Dienst des Landes ein. Von 1989 bis 1994 war er in verschiedenen Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr und Enkenbach-Alsenborn eingesetzt. Anschließend war er 10 Jahre beim Landeskriminalamt beschäftigt. Im Jahr 2004 wechselte Joachim Billen dann in das Polizeipräsidium Trier zur Polizeiinspektion Schweich. Nach kurzer Tätigkeit als Jugendsachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Trier war er von 2009 bis 2011 im Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier tätig. Von 2011 an war Polizeihauptkommissar Billen als Diensthundeführer in der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier tätig.

Polizeihauptkommissar Uwe Sachs begann im August 1983 bei der Bereitschaftspolizei seinen Dienst in der Polizei Rheinland-Pfalz. Von 1989 bis 1990 war er bei der damaligen SPI 2 in Ludwigshafen beschäftigt, bevor ab 1990 auf der Polizeiautobahnstation Heidesheim seinen Dienst verrichtete. Im Jahr 2006 wechselte Uwe Sachs ins Polizeipräsidium Trier. Nach einem knappen Jahr bei der Polizeiinspektion Trier begann er 2007 seine Tätigkeit bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, wo er zunächst im Wechselschichtdienst und später, bis zu einer Pensionierung, als Verkehrssicherheitsberater tätig war.

