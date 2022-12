Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Sprengung eines Geldautomaten in Trierweiler

Trier (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Trierweiler in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 28. Dezember, ist die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei weitestgehend abgeschlossen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Unbekannten nicht an das Bargeld im Automaten. Noch vor Ort befindlicher Sprengstoff konnte durch Spezialkräfte unschädlich gemacht werden. Für die Dauer der Tatortaufnahme musste der Bereich weiträumig bis circa 9.30 Uhr gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Trier (0651-9779-5210) in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

