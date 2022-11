Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Berufsinfoabend bei der Polizei Ludwigshafen-Oppau 02.12.2022

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Berufsinfoabend lädt die Polizei in Ludwigshafen-Oppau am Freitag, 02.12.2022, von 17 bis 20 Uhr, ein. Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet? Hier bekommt ihr Infos, Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren, Einblicke in unseren Berufsalltag im Wechselschichtdienst, die Möglichkeit uns als Dienststelle kennenzulernen und mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen

Anmeldung:

E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder oder Tel.-Nr. 0621 963-2222.

Adresse:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Friesenheimer Straße 55 in 67069 Ludwigshafen.

