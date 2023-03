Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Geparkten BMW in der Thurgauer Straße gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr, einen BMW gestreift, welcher seitlich vor dem Gebäude Thurgauer Straße 23c abgestellt war. Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite des BMWs Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend ohne sich zu melden davon. Die Polizei Singen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Unfallzeugen. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

