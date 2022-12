Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand mit einer schwerverletzten Person

Wismar (ots)

Am Abend des 16.12.2022 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Brand in der Altböterstraße 7 in Wismar. Mieter des Hauses wurden auf den ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnung aufmerksam. Aufgrund der Rauchentwicklung konnten vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr die Mieter des Hauses bereits ihre Wohnungen verlassen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brand in der Küche der betroffenen Wohnung. Der 78-jährige Wohnungsmieter konnte durch die Feuerwehr schwerverletzt aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Nach notärztlicher Behandlung erfolgte seine Verlegung in eine Spezialklinik nach Lübeck. Der Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

