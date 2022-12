Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Schwerin (ots)

Am 16.12.2022 wurde gegen 14:00 Uhr ein 56-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle Zoo in der Bernhard-Schwentner-Straße. Nach ersten Ermittlungen rutschte der Fußgänger an den Bahngleisen aus, als die Straßenbahn losfuhr. Durch den Sturz geriet er mit einem Fuß ins Gleisbett und wurde dort trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung von der Straßenbahn erfasst und verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem RTW ins Helios Klinikum verbracht. An der Straßenbahn entstand ein leichter Sachschaden. In Folge der Gefahrenbremsung wurde in der Straßenbahn kein weiterer Fahrgast verletzt. Anika Pasch Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Schwerin

