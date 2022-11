POL-FR: Landkreis Emmendingen/Freiburg: Dringend Tatverdächtiger nach mehreren Diebstählen und Einbrüchen ermittelt

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 09.11.2022, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Stefan-Meier-Straße in Freiburg ein Verkehrsunfall zwischen einem ausfahrenden Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Radfahrer befuhr verbotswidrig den Gehweg entlang der Stefan-Meier-Straße, in entgegengesetzter Fahrtrichtung mit einem hellen Damenfahrrad. Zur selben Zeit fuhr die ...

