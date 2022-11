Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Vorfahrtsverletzung

Zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch, 9. November 2022, gegen 09:10 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer an der Einmündung der Landesstraße 104 auf die B31 in Richtung Autobahn auf und übersah hierbei einen auf der B31 in Richtung Grenzübergang heranfahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug nach links in den angrenzenden Straßengraben abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Beide Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, mussten aber zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Gegen den Unfallverursacher wird der Sachbearbeiter des Polizeireviers Breisach bei der Staatsanwaltschaft Freiburg eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung vorlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell