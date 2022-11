POL-FR: Landkreis Emmendingen - Teningen: Verkehrsunfall in der Emmendinger Straße

Freiburg (ots) - Am 09.11.2022, gegen 12.30 Uhr wurde in Emmendingen-Windenreute, im Bereich Panoramastraße / "Am Wäldele" ein 10-jähriges Kind von einem noch unbekannten Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert. Nachdem das Kind dies verneint hatte und mit dem Fahrrad wegrannte, folgte ihm der Mann, stellte sich erneut in den Weg und hielt es fest. Anschließend konnte sich das ...

